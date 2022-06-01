أهالى كفر الشيخ يشيعون جثمان السيدة ضحية انهيار منزل بقرية طاهر.. لايف

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن تشييع أهالى كفر الشيخ جثمان السيدة ضحية حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ.



ولقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص في حادث انهيار منزل سكني بقرية طاهر التابعة لكفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.



تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن وإسعاف كفر الشيخ، وتبين مصرع حنان محمد إبراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وهدير عرفة محمد 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيرية إبراهيم عبادة طاهر 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع 58 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.