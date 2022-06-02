"تعليم أسوان" تؤكد تحليل نتائج الشهادة الإعدادية والمراجعة الجيدة للتظلمات

أسوان - فريق المحافظات

طالب عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بتحليل نتائج الشهادة الإعدادية للوقوف على أبرز نقاط القوة لتعزيزها ومعرفة نقاط الضعف ومعالجتها بما يضمن أن تكون الأمور على الشكل الأفضل دومًا خلال السنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم بقاعة اجتماعات ديوان المديرية، مع مديرى الإدارات النوعية وموجهى عموم المواد بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وذلك لمناقشة عدة موضوعات.



وأشار عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية، اعتبارًا من الأمس الأول من يونيو ولمدة خمسة عشر يومًا، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتظلمين لتقديم طلباتهم، مطالبًا الموجهين بالمراجعة الجيدة لورقة الطالب المتظلم بما يضمن حصوله على حقه فى حال التحقق من ذلك.



وفيما يخص طلاب الشهادة الثانوية "الثالث الثانوى العام" أوضح لطفى، أن المديرية بصدد تنفيذ محاضرات تكثيفية لهم فى مختلف المواد، وليس فى المواد الأساسية فقط بل فى المواد غير المضافة للمجموع أيضًا، من خلال التنسيق بين إدارة التعليم الثانوى وموجهى عموم المواد، لاختيار نخبة من أفضل الموجهين والمعلمين للشرح والمراجعة.



وبالنسبة لحركة النقل الداخلي المعلمين، أكد وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه على الموجهين الأوائل بضرورة الالتزام بكافة البنود الواردة بالكتاب الدورى رقم 202 لسنة 2013.



وأشار إلى ضرورة متابعة تقديمات رياض الأطفال والصف الأول من كل مرحلة تعليمية، بما يضمن مساعدة أولياء الأمور والمدارس، وبما لا يخل بالقواعد العامة المنظمة للتقديمات، والتنبيه على مديرى المدارس بعدم جمع أى تبرعات مادية أو عينية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أى مسمى، وإلا سيعرض المسئول نفسه للمساءلة القانونية.



واستعرض عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إجراءات التحويل بين المدارس، وشدد على ضرورة التزام اللجنة المشكلة لتلقى التحويلات بالكتاب الدورى رقم 40 لسنة 2017، ولا يحق لأى إدارة تعليمية إعلان نتيجة التحويلات إلا بعد اعتمادها من المديرية بشكل رسمى.



واختتم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعا اليوم بالتأكيد على أن تقييم مديرى المدارس بمراحلها المختلفة يتم عن طريق التنسيق بين الإدارة النوعية وأقسامها بالإدارة التعليمية وبين ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ثم العرض على وكيل الوزارة.