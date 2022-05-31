تعليم أسوان تعلن فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

أسوان - صلاح المسن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسى الثانى ٢2022م ، طبقاً للقرار الوزاري رقم (313) وتعديلاته بخصوص التظلمات من نتيجة الامتحانات للشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني ،

حيث يتم غداً الاربعاء ٢٠٢٢/٦/١ فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية ولمدة خمسة عشر يوماً حتى يوم الخميس ۲۰۲۲/٦/١٦، وعلى ولى الامر التقدم بطلب لمدير المديرية طبقا للنموذج المطبوع، ويتم تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد للجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بنات (شرق محطة أسوان) .

يتم توريد الرسوم طرف مسئول الخزينة (المتواجد بذات المدرسة)، على أن يسدد ولى الأمر الرسوم المقررة وقدرها (خمس وثلاثون جنيهاً) فقط لاغير للمادة الواحدة (ولأي عدد من المواد) ، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً خلال الفترة المقررة ، كما شددت المديرية على عدم تلقى مديرى المدارس لأى تبرعات مادية أو عينية من أولياء الأمور

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على أنه يتم فتح التقديم الالكترونى للصف الأول الابتدائى عن طريق ولى الأمر من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم باستخدام الرقم القومى للتلميذ بدءاً من الغد ٢٠٢٢/٦/١ وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ ، على أن يتم تسليم ملفات الطلاب الورقية للمدارس عقب التقديم الالكترونى وعلى مديرى المدارس الابتدائية ضرورة تشكيل لجنة من المدرسة لاستلام ملفات الطلاب الورقية ومراجعة كافة الضوابط والتعليمات التى أعلنتها المديرية لقبول طلاب الصف الأول الابتدائى ، ولن يتم قبول أى ملف دون إيصال تسديد قسيمة المصروفات الدراسية طبقاً لتعليمات الوزار