تسمم طفلين تناولا مادة عطرية وأخرى سامة فى كفر صقر بالشرقية

استقبل مستشفى كفر صقر المركزي بالشرقية، اليوم، طفلين اثنين، في واقعتين مختلفتين، مصابين بحالات تسمم إثر تناول مادة عطرية ومادة سامة بدائرة مركز كفر صقر، فيما تبين خطورة حالة أحد المصابين وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي الطفل محمود م ا رضيع عمره سنة واحدة؛ مصابًا بحالة تسمم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الطفل اثر تناوله مادة عطرية اثناء اللهو في منزل أسرته، فيما تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

كما استقبل مستشفى كفر صقر المركزي الطفل محمد س ال، عمره سنة ونصف، مقيم بمركز كفر صقر، مصابا بحالة تسمم إدعاء تناول مادة سامة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الطفل إثر تناوله مادة سامة لم يتم تحديدها، فيما تبين خطورة حالته وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي اسعافات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بكل واقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.