ترامب يتعهد بالقتال على الرئاسة فى 2024.. ويوجه رسالة لـ"هيلارى كلينتون"

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أنه سوف "يقاتل بشكل أقوى" فى السباق إلى البيت الأبيض المحتمل فى عام 2024 بسبب تبرئة محامى حملة هيلارى كلينتون فى قضية منذ عام 2016 بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفدرالى.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "إذا كان هناك أى شيء، فهو يجعلني أرغب في القتال بقوة، فإن بلدنا قد دمرت.. حدودنا سيئة.. وانتخابات سيئة.. ونظام المحاكم لا يعمل بشكل صحيح ".

وتغلب ترامب على كلينتون في عام 2016 لكنه خسر أمام جو بايدن في عام 2020 ، وهي هزيمة يرفض قبولها ، مدعيا أنها نجمت عن تزوير انتخابي.

واتهم محامي هيلارى كلينتون، مايكل سوسمان، بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما دفع بمعلومات تهدف إلى التشكيك في ترامب وعلاقاته بروسيا وتمت تبرئته يوم الثلاثاء.

وأثناء محاكمة سوسمان شهد مدير حملة كلينتون روبي موك، أن هيلاري كلينتون نفسها وافقت على نشر معلومات غير مثبتة وتم فضحها لاحقًا لوسائل الإعلام تزعم سرًا أنها سرية وزعمت وجود قناة اتصالات بين منظمة ترامب وبنك ألفا الروسي.

وأضاف ترامب: "بلدنا يتم تدميره بشكل منهجى، لقد تجسسوا على حملتى، أنا أعلم ذلك كان هذا غير قانونى تماما.. ما فعلوه كان خيانة كما عرض بلادنا لخطر كبير مع روسيا".

أما بالنسبة لكلينتون، فقال ترامب: "عليها أن تخجل من نفسها وقد خسرت الانتخابات. يجب أن تخجل من نفسها وكذلك يجب أن يخجل [آدم] شيف وكل هؤلاء السياسيين الفاسدين".