ترامب بعد براءة محامى كلينتون: انتخاباتنا مزورة وأمريكا ذاهبة لـ "الجحيم"

كتبت: نهال أبو السعود

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن غضبه بسبب نبأ براءة المحامي ميشيل سوسمان، الذي مثل الحملة الرئاسية لهيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي من تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفقا لصحيفة ذا هيل، يخضع سوسمان للتحقيق من قبل مستشار خاص فيما يتعلق بأصول تحقيق المكتب حول حملة ترامب لانتخابات الرئاسة لعام 2016.

كتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: "نظامنا القانوني فاسد، وحكامنا (والقضاة!) متحيزون للغاية، ومخوفون أو خائفون تمامًا، وحدودنا مفتوحة، وانتخاباتنا مزورة، والتضخم هائل، وأسعار الغاز وتكاليف الطعام" مرتفعة ".

وأضاف ترامب في المنشور:" قيادتنا العسكرية في حال غريب وبلدنا ذاهب إلى الجحيم، ومايكل سوسمان غير مذنب".

لطالما زعم ترامب وحلفاؤه أن سوسمان وآخرين في دوائر إنفاذ القانون الفيدرالية والاستخبارات كانوا جزءًا من محاولة "الدولة العميقة" ذات الدوافع السياسية لتقويض حملته الرئاسية الأولى، وغطت وسائل الإعلام المنتمية للمحافظين تحقيق المستشار الخاص ودور سوسمان في السرد.

قبل تبرأته هذا الأسبوع، زعم المدعون أن سوسمان ، وهو شخصية رئيسية في تحقيق المحامي الخاص دورهام ، كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالقضية.

وقال جون دورهام ، المستشار الخاص ، في بيان يوم الثلاثاء: "بينما نشعر بخيبة أمل في النتيجة ، نحترم قرار هيئة المحلفين ونشكرهم على خدمتهم أود أيضًا أن أشكر المحققين وفريق الادعاء وأشكرهم على جهودهم المتفانية في البحث عن الحقيقة والعدالة في هذه القضية".

وبرأت هيئة محلفين فيدرالية مايكل سوسمان، المحامي الذي مثل الحملة الرئاسية للمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي ، من تهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي الامر الذي يعتبر بمثابة صفعة كبيرة لتحقيق المحامي الخاص جون دورهام في التدقيق في حملة الرئيس السابق ترامب لعام 2016.