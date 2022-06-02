تباطؤ المشى عند الكبار علامة مبكرة للإصابة بالخرف والنشاط يحسن مناطق الذاكرة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن بطء المشى عند كبار السن على غير المعتاد سابقاً قد يكون أحد علامات الإصابة بالخرف ، وقال الباحثون أنك إذا كنت كبيرًا في السن وتستغرق فى المشي وقتًا أطول مما كنت عليه من قبل يجب أن تذهب لطبيبك لفحص مهاراتك في التفكير، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

شملت الدراسة ما يقرب من 17 ألف بالغ فوق سن الـ 65 ووجدت أن أولئك الذين يمشون بنسبة 5٪ أبطأ أو أكثر كل عام ولديهم أيضًا تدهور في الذاكرة هم الأكثر عرضة للإصابة بالخرف، بحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open، وقال مؤلف الدراسة تايا كوليير، وهو زميل باحث في مدرسة بينينسولا السريرية في جامعة موناش بأستراليا ، "هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية المشي في تقييم مخاطر الخرف".

ووجدت الدراسة ارتباطًا بين تباطؤ سرعة المشي وتدهور الذاكرة وخطر الإصابة بالخرف في المستقبل.

تشير الأبحاث إلى أن الرابط بين سرعة المشي وتناقص الوظيفة العقلية قد يكون بسبب تقلص الحُصين الأيمن، وهو جزء من الدماغ يتعامل مع التعلم والذكريات والقدرة على إيجاد طريقك، حسبما ذكرت شبكة CNN.

في الوقت نفسه ، وجدت الدراسات السابقة أيضًا أن التمارين الهوائية مثل المشي السريع والجري والسباحة وركوب الدراجات والرقص يمكن أن تزيد من حجم الحُصين وتحسن بعض مناطق الذاكرة.

ومجرد أن شخصًا ما يعاني مما يسمى بالضعف الإدراكي المعتدل لا يعني أنه سيستمر في الإصابة بالخرف.

فقط 10٪ إلى 20٪ من أولئك الذين يبلغون 65 عامًا فأكثر والذين يعانون من الاختلال المعرفي المعتدل يصابون بالخرف في غضون عام، وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة ، والذي ينص أيضًا على أنه في "العديد من الحالات ، قد تظل أعراض الاختلال المعرفي المعتدل كما هي أو حتى تتحسن".