بنك أوروبي يقدم تمويلا ضخما لتصنيع اللقاحات فى إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

وكالات

تعهد بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الخميس، بتقديم 75 مليون يورو (80 مليون دولار) لتمويل بناء مرفق جديد في السنغال لتصنيع لقاحات كورونا ولقاحات أخرى لاستخدامها في جميع أنحاء إفريقيا.

وذكر موقع "وان أفريكا فوكس" أن معهد "باستور-داكار" يهدف ببناء المرفق إلى مساعدة إفريقيا على تقليل اعتمادها على واردات اللقاحات، والتي تمثل حاليًا 99% من احتياجات القارة.

كما سينتج المعهد لقاحات ضد كورونا والحمى الصفراء والأمراض المستوطنة الأخرى، وقد تبرع بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بالفعل بمبلغ 5 ملايين يورو في عام 2021 لدراسات الجدوى وإعداد المشروع للمصنع.

ويأمل المعهد أن تبدأ المنشأة في إنتاج اللقاحات من قبل نهاية السنة، فيما قال بنك الاستثمار الأوروبي - في بيان أعلن فيه عن التمويل الجديد - إن بطاقته الكاملة، يجب أن ينتج ما يصل إلى 300 مليون جرعة لقاح سنويًا خاصة أن اعتماد إفريقيا على التصنيع الخارجي أدى إلى تأخير طرح لقاحات كورونا العام الماضي.

وقال مدير معهد باستور في السنغال أمادو ألفا "من الضروري إنشاء قدرة تصنيع لقاح لامركزية لمعالجة هذا الخلل وبناء عالم أكثر أمانًا وصحة في نهاية المطاف".

وتدار المؤسسة في العاصمة داكار بشكل مشترك من قبل الحكومة السنغالية ومعهد باستور في باريس.