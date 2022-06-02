بدء استقبال تظلمات طلاب الإعدادية بكفر الشيخ على النتيجة الأحد المقبل

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد موقعين بكل مدرسة الأول لتلقي طلبات التظلم وتسديد رسوم التظلمات وهي 35 جنيها، والتي حددتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وبعد الانتهاء من تقديم الطلب وتسديد الرسوم يتوجه مباشرة للموقع الثاني داخل المدرسة لتحديد موعد توجه الطالب وولي أمره للكنترول للاطلاع على صورة اجابة الطالب الخاصة بالمادة التي تظلم بها.

ووجه محافظ كفر الشيخ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتيسير تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمتابعة المستمرة لتلقي الطلبات، موجها بدقة المراجعة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تشمل تقديم الطلب وتسديد الرسوم وتحديد موعد بالكنترول، تبدأ بعدها المرحلة الثانية والتي يطلع الطالب على صورة ورقة إجابته وكتابة ملاحظاته في ورق اجابته، ويتم عرض ملاحظات الطالب وولي الأمر على التوجيه المختص واللجنة التي تم اختيارها، ومن خلال تلك الملاحظات تتم مراجعة ورقة الطالب، والطالب الذي يستحق الزيادة سواء نصف درجة أو أكثر تُعطى له، وفي حالة عدم استحقاقه تظل الدرجة الأصلية التي حصل عليها الطالب كما هي دون تغيير، ويتم إبلاغ للطالب على نتيجة التظلم وما إن كانت هناك زيادة أم لا في ورقة إجابته .

والمدارس التي ستتلقى التظلمات، مدرسة اللغات الرسمية بسيدى سالمبإدارة سيدي سالم، ومدرسة التجارة القديمة بجوار إدارة مطوبس التعليمية، ومجمع الاشراف، بإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة هدى شعراوى، بإدارة غرب كفر الشيخ، ومدرسة الشهيد حمدى الاعدادية، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة اللغات الرسمية بالرياض، إدارة الرياض التعليمية، ومدرسة الصديق الابتدائي، بإدارة بلطيم الإعدادية، ومدرسة فاطمة صالح الابتدائية، بإدارة بيلا التعليمية، وديوان ادارة فوة التعليمية، و نقابة المعلمين، بإدارة قلين التعليمية، ومدرسة الاعدادية بنين الحامول، بإدارة الحامول التعليمية، وديوان ادارة برج البرلس، ومدرسة سيدى غازى تعليم اساسى، إدارة سيدي غازي التعليمية.