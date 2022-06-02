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بايدن يعلن دعمه عملية توسع سريعة لحلف الناتو

الخميس، 02 يونيو 2022 10:59 م
بايدن يعلن دعمه عملية توسع سريعة لحلف الناتو بايدن
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج في اجتماع شخصي، بأنه سيدعم عملية توسع سريعة للحلف بما يراعي المصالح الأمنية لجميع الحلفاء، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيت الأبيض أنه خلال المحادثات رحبت الأطراف بمحاولات فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو، فيما أعرب جو بايدن عن دعمه القوي لجهود الأمين العام للناتو لتسهيل عملية انضمام سريعة تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع الحلفاء.

وتابع البيت الأبيض: ناقش الطرفان في واشنطن الاستعدادات لقمة الحلف المقرر عقدها في أواخر يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، وقضايا تعزيز إمكانات الناتو الدفاعية واحتواء روسيا، فضلا عن مجموعة واسعة من المواضيع العالمية من تغير المناخ إلى الأمن في الفضاء الإلكترونى.

 


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