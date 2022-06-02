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انقطاع مياه الشرب اليوم عن 3 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب الصيانة

الخميس، 02 يونيو 2022 03:00 ص
انقطاع مياه الشرب اليوم عن 3 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب الصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد عدة مناطق بالقاهرة اليوم الخميس انقطاعا لخدمة مياه الشرب من الساعة العاشرة مساء، حتى الساعة السادسة صباح غد الجمعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن سبب الانقطاع نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات لخط 1200 مم. 
 
وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا "عزبة الهجانة سابقا ")، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباح غد الجمعة. 
 
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

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