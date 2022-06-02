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اليوم أول أيام إيداع أوراق الفائزين بالمرحلة الثانية من الانتخابات العمالية

الخميس، 02 يونيو 2022 11:33 ص
اليوم أول أيام إيداع أوراق الفائزين بالمرحلة الثانية من الانتخابات العمالية إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة التي تستمر 4 سنوات من 2022-2026، أن اليوم الخميس (الثاني من  يونيو 2022)، أول أيام إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الثانية من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام.
 
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن إيداع الأوراق يتم من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة ، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية  المختصة ( مديريات القوي العاملة بالمحافظات)، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلي النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.
 
ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلي 15 آلاف، 15 إلي 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر ، ويطبق ذلك علي المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.
 
وقال سعفان إن المرحلة الثانية ضمت 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
 
وأكد وزير القوي العاملة، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.
 
ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوى 27 محافظة،  العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

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