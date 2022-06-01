كتبت فاطمة خليل

مرض السكري حالة صحية مزمنة تحدث إما عندما يفشل البنكرياس في إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال، والأنسولين هو الهرمون الذي يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم وتنظيمها، في هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من آلام الجسم تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الآلام العصبية المصاحبة لارتفاع نسبة السكر في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى اعتلال الأعصاب السكري، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم الاعتلال العصبي المحيطي، والذي يضر بالأعصاب التي ترسل إشارات من اليدين والقدمين.

وفقًا لموقع Diabetes البريطانى، "يحدث ألم الأعصاب السكري بشكل أكثر شيوعًا عندما يعاني الشخص المصاب بالسكري من نوبات طويلة من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ويُعتقد أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤثر على الأعصاب من خلال إتلاف الأوعية الدموية التي تغذيها.

أنواع آلام الجسم التي يجب الحذر منها

يمكن أن يؤدي اعتلال الأعصاب السكري إلى الشعور بالألم وعدم الراحة في الجسم يمكن أن يؤدي إلى تنميل أو وخز في أصابع اليدين والقدمين.

وهنا نتعرف على نوع الألم الذي قد يعاني منه الشخص إذا كان يعاني من ارتفاع ثابت في نسبة السكر في الدم:

- الشعور بالوخز أو التنميل

- حرقان

- آلام حادة أو طعنات في الأطراف أو الأطراف ، مثل القدمين والساقين واليدين والذراعين.

الأشخاص الذين يعانون من آلام الأعصاب السكري قد يجدون صعوبة أيضًا في ممارسة أنشطتهم اليومية بما في ذلك "المشي أو ممارسة الرياضة أو العمل بأيديهم".

أعراض أخرى لمرض السكري من النوع الثانى

هناك مجموعة واسعة من الأعراض المصاحبة لمرض السكري من النوع الثانى تشمل:

- زيادة العطش وجفاف الفم

- كثرة التبول

- التعب الشديد والإرهاق

- عدم وضوح الرؤية

- فقدان الوزن غير المقصود / غير المبرر

- الالتهابات المتكررة مثل القلاع والتهابات المثانة والتهابات الجلد

- مشاكل الجهاز الهضمي

- تغيرات في نمط النوم والأكل

- رائحة نفس تشبه رائحة الفواكه

تغييرات في نمط الحياة يجب القيام بها

يمكن أن تلعب عادات أسلوب حياتك دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ، والحد من بعض الأطعمة ، وممارسة النشاط البدني في الحفاظ على نسبة السكر في الدم طبيعية.

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) (الكربوهيدرات) بأي ثمن نظرًا لأنه يمكن تقسيمها بسرعة ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الأطعمة والمشروبات السكرية والخبز الأبيض والبطاطس والأرز الأبيض كلها غير صحية لمرضى السكر.