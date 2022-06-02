وقالت وزارة الخارجية الهندية -في بيان لها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية- إن "الفريق الهندي سيلتقي مع كبار أعضاء حكومة طالبان، لافتة إلى إجراء مناقشات بشأن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الهند لشعب أفغانستان.

وأضافت أن المسؤولين سيشرفون على إيصال المساعدات الإنسانية، ويزورون المناطق المستهدفة بالبرامج أو المشاريع التي تدعمها الهند، مشيرة إلى أن الهند تبرعت بنحو 20 ألف طن من القمح، و 13 طنا من الأدوية و 500 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 وملابس شتوية ، إضافة إلى الأدوية والحبوب الغذائية التي تم إرسالها في الطريق.

وأكدت الخارجية الهندية أن الهند لديها علاقات تاريخية وحضارية مع الشعب الأفغانى، موضحة أن تلك الروابط طويلة الأمد، ستواصل توجيه سياسة الهند تجاه أفغانستان.