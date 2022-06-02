النيابة تطلب تحريات الأمن حول حريق شقة سكنية فى كرداسة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة فى شمال الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ونجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في كرداسة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.