النمسا تبحث تكثيف المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

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يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، غدا الجمعة، مع رئيس الصليب الأحمر النمساوي جيرالد كرياتور والسفير الأوكراني في فيينا فاسيل خيمينتس، سبل تكثيف المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا خاصة من سيارات الإسعاف والمعدات الطبية.

وأوضح المستشار النمساوي - في تصريحات اليوم /الخميس/ في روتردام - أن بلاده تؤيد فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مجتمع سياسي جديد في الاتحاد الأوروبي يضم أعضاء جدد في المستقبل مثل أوكرانيا.

وأشار إلى أن الاقتراح يحظى أيضا بتأييد معظم أعضاء المجلس الأوروبي مطالبا ببحث ضم أوكرانيا ومولدوفا في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في يونيو الجاري على أن يبدأ التحضير لذلك من خلال ضم البلدين إلى عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

من ناحية أخرى، وفي سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن رئيس إقليم "لوجانسك" ليونيد باسيتشنيك، اليوم /الخميس/، أن قواته تسيطر بشكل كامل على جميع مدن وبلدات المنطقة باستثناء ميدنتي سيفيرودونيتسك وليستشانسك.

وأشار ليونيد إلى أن عملية "تحرير أراضي الجمهورية تجري وفق المخطط"، وأن قواته "تواصل عملياتها لطرد فلول التشكيلات الأوكرانية المسلحة من سيفيرودونيتسك"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف منظومات إس 300 فافوريت، للدفاع الجوي طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تابعة للجيش الأوكراني.