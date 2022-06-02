الملكة إليزابيث فى اليوبيل البلاتينى: ننظر للمستقبل بثقة وحماس

كتبت: نهال أبو السعود

شكرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاما في مستهل فعاليات تستمر 4 أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.

وتتوقع الحكومة البريطانية أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت يوم الخميس تكريما للملكة البالغة من العمر 96 عاما، والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل من سبقوها.

وقالت الملكة إليزابيث في بيان "شكرا لكل من شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".

ونقلت رويترز عن البيان "ما زالت النوايا الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزا، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تم إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية، ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".

وانطلقت احتفالات اليوبيل اليوم مع استعراض لـ"قوات اللون" ، وهو الاحتفال العام السنوي بعيد ميلاد الملكة اليزابيث، ومن المتوقع ان يشارك أكثر من 1500 عسكري و 350 حصانًا في عرض عبر لندن ، وبينما سيركب معظم افراد العائلة المالكة عربات تجرها الخيول ، سيشارك الأمير تشارلز والأمير ويليام والأميرة آن في هذا الحدث على ظهور الخيل.

وبعد وصولهم إلى قصر باكنجهام ، ستجتمع العائلة المالكة على شرفة القصر لمشاهدة استعراض جوي من قبل القوات الجوية الملكية.

وأعلنت الملكة سابقًا أن الأعضاء العاملين فقط هم من سيشاركون هذا العام، ويستثني هذا الأمير هاري وميجان ماركل ، اللذين يسافران إلى المملكة المتحدة من منزلهما في كاليفورنيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بعد التراجع عن أدوارهما الملكية في عام 2020 ، وكذلك نجل الملكة الأمير أندرو ، الذي لم يعد ملكًا عاملاً بعد تورطه فى قضية فى محكمة أمريكية لعلاقته بالملياردير الأمريكي المدان جيفري إبستين