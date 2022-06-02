المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ20 مليون يورو لدعم الشركات فى ليتوانيا

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وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على خطة بقيمة 20 مليون يورو لدعم الشركات عبر القطاعات المختلفة في ليتوانيا، والتي تضررت من تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي:" إن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو ستُمكن ليتوانيا من تخفيف الأثر الاقتصادي لأزمة أوكرانيا، وزيادة دعم الشركات عبر القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".

وكانت ليتوانيا قد أخطرت المفوضية بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة بمخطط قيمته 20 مليون يورو لدعم الشركات عبر القطاعات في سياق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وبموجب ذلك، ستتخذ المساعدة شكل ضمانات وقروض ميسرة يما يضمن استمرار السيولة الكافية للشركات، كما سيكون هذا الإجراء مفتوحًا للشركات عبر القطاعات، باستثناء المؤسسات المالية والائتمانية //بحسب البيان.