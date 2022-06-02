المغرب يُسجل 393 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية، 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و169 ألفا و57 مصابا.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 16 ألفا و78 متوفيا، بينما تم تسجيل 221 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالى حالات التعافي إلى مليون و151 ألفا و29 حالة.
وأشارت إلى أن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 7256 من الفحوصات الجديدة، بلغ 11 مليونا و 669894 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس.
المغرب يُسجل 393 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا" في 24 ساعةالخميس، 02 يونيو 2022 09:02 م
كورونا فى المغرب
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سجلت وزارة الصحة المغربية، 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى مليون و169 ألفا و57 مصابا.
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