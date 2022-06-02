الكربوهيدرات بريئة من زيادة الوزن .. 5 خرافات لا تصدقها

كتبت - ميرفت رشاد

إذا منعت الكربوهيدرات من النظام الغذائي، هل سأفقد الوزن؟ هذا سؤال قد يطرحه الناس غالبًا على خبراء التغذية، لكنهم قد لا يحصلون دائمًا على الإجابة الصحيحة عندما يشرعون في رحلة إنقاص الوزن، ووفقا لما قالته خبيرة التغذية روتشيكا شودري ، إن هناك 5 خرافات عن الكربوهيدرات يجب القضاء عليها، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

تعتبر الكربوهيدرات المصدرالرئيسي للطاقة بالنسبة للجسم ، ومنها نستمد العديد من الفيتامينات والمعادن. يمكن تقسيمها إلى كربوهيدرات بسيطة ومعقدة، يمكن أن يأتي تناول الكربوهيدرات من الخبز والمكرونة والأرز أو الفواكه مثل المانجو والبرتقال والتفاح، حتى منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الرائب تضيف الكربوهيدرات إلى النظام الغذائي.

5 خرافات يجب أن تعرفها عن الكربوهيدرات:

1. الكربوهيدرات تجعلك سمينا:

الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة والوقود المفضل للطاقة التي يستخدمها الجسم إذن ، هل الكربوهيدرات تجعلك سمينًا حقًا؟ الجواب هو لا تناول الكثير من السعرات الحرارية فقط يجعلك بدينة، حتى البروتين الزائد يمكن أن يجعلك تكتسب وزناً إذا تجاوز إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها الحد المعين.

2. الكربوهيدرات تجعلك جائعا:

الكربوهيدرات لا تجعلك جائعا بالعكس ، فهى عالية الألياف (الكربوهيدرات المعقدة) قادرة على الشعور بالشبع ، وعندما تتحلل الألياف ببطء فإنها تقلل أيضًا من معدل خروج الطعام من معدتك، يعتمد معدل الجوع أيضًا على شهية الأفراد ، ومستويات النشاط ، والوراثة ، وتركيب الوجبات ، والأكل العاطفي ، ومستويات الدهون في الجسم ، الكربوهيدرات عالية الشبع مثل الشوفان والكينوا والبطاطس وما إلى ذلك هي "صديقك" وتجعلك راضيًا لفترة أطول بحيث يمكن الحفاظ على "نقص السعرات الحرارية" لإنقاص الوزن.

3. تناول الكربوهيدرات يجعلك تشعر بالخمول:

الكربوهيدرات لن تجعلك كسولاً، تساعد الكربوهيدرات في توفير الطاقة ويتم تكسيرها ببطء في الجسم لإنتاج الطاقة، عندما يكون جسمك منخفضًا بالفعل في الطاقة ، وتأكل الكربوهيدرات المعقدة ، سيتم كسرها بوتيرة أبطأ، لا يزودونك بالطاقة الكافية على الفور مما قد يجعلك خاملاً، ومع ذلك ، إذا كنت تأكل الكربوهيدرات البسيطة ، فإنك تحصل على الطاقة بسرعة ، وتشعر بمزيد من النشاط ، لأنها تتحلل بسرعة لذلك يعتمد الأمر كليًا على ما تأكله من الكربوهيدرات.

4. الكربوهيدرات تسبب الادمان:



الكربوهيدرات أو السكر لا يسببان الإدمان، الأطعمة التي نطلق عليها عادةً "إدمان" مثل ملفات تعريف الارتباط والحلويات تحتوي على نسبة عالية من الدهون بدلاً من السكر فقط ، تم تصميم العديد من هذه الأطعمة بحيث يكون لها طعم معين ، فإن الكربوهيدرات لها صفة الشبع (خاصة الكربوهيدرات مثل البطاطس والشوفان والخضار) ، عندما تستهلك بالكمية المناسبة يمكن أن تشير إلى أن الدماغ ممتلئ.

5. تناول الكربوهيدرات بعد الساعة 7 مساءً يزيد الوزن:



لا ، يمكنك إنقاص الوزن بشكل فعال بعد تناول الكربوهيدرات بعد الساعة 7 مساءً ، لذا فإن الاحتفاظ بعلامة تبويب لإجمالي السعرات الحرارية اليومية هو أكثر أهمية من التوقيت، بالإضافة إلى ذلك ، يجب التركيز على تناول نظام غذائي متوازن وممارسة بعض الأنشطة البدنية، يمكن للتغييرات البسيطة في نمط الحياة أن تقطع شوطًا طويلاً في إنقاص الوزن.