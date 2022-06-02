الفاو تنفذ برامج دعم للمرأة الريفية بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد

تنفذ الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المنظمة في مصر برامج داعمة للمرأة الريفية ومدارس حقلية، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إطار بروتوكول التعاون بين المنظمة وبين جامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور عبد العزيز طناوى رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه جرى البدء في تنفيذ مدارس الريفيات لتربية الدواجن بهدف نشر ممارسات التربية السليمة لتحقيق زيادة الإنتاجية مع اتباع كافة إجراءات مواجهة انفلونزا الطيور، حيث تم البدء في تنفيذ عدد 9 مدارس موجهة للمرأة الريفية يشارك فيها نحو 135 سيدة ريفية في قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تلك المدارس تهدف لنشر ممارسات الرعاية الجيدة للدواجن مع اتباع سبل الأمان الحيوي لتقليل الإصابة بالأمراض مما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع برنامج حياة كريمة لدعم المناطق الريفية في مصر، ومن الجدير بالذكر أن الجامعة بالتعاون مع الفاو ومركز بحوث الصحراء قد سبق ونفذا عددا من المدارس الحقلية الموجهة للمزارعين بهدف نشر طرق الري الحديثة وممارسات الزراعة المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد أحد ثمار تعاون منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة ممثلة في مركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادي الجديد ممثلة في مديرية الزراعة والذي يتم تمويله من مرفق البيئة العالمية بهدف نشر ممارسات الإدارة المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجي الزراعي بالواحة.