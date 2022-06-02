العصر "الإليزابيثي" الثاني.. كيف احتفل جونسون وأعضاء البرلمان باليوبيل الملكي؟

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قاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التكريم السياسي للملكة اليزابيث الثانية، في اليوبيل البلاتيني لها، وأشاد بـ70 عامًا من الخدمة العامة التي قدمتها الملكة إلى بريطانيا.

واجتمع سياسيون من مختلف التيارات السياسية للإشادة بالملكة بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، مع التحية من أعضاء البرلمان الذين سلطوا الضوء على سنوات من الخدمة التي قدمتها الملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وغردت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قائلة: "على مدى 70 عامًا، كانت جلالة الملكة ثابتة في نكران الذات، وتفانيها في أداء الواجب والتزامها تجاه بلدها لذلك نقول ببساطة: شكرًا لك سيدتي. فليحفظ الله الملكة."

وقال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر: "لقد شاركت الملكة أعظم لحظاتنا وعانت معنا في أحلك أيامنا نحتفل في نهاية هذا الأسبوع بصاحبة الجلالة."

فيما قال كبير أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، توم توجيندات، إن عطلة نهاية الأسبوع "احتفالًا بالعصر الإليزابيثي الذي شهد تحولًا في حياتنا".

وأضاف الضابط السابق بالجيش البريطاني: "ربما لم تصدر الملكة إليزابيث مرسومًا لكنها أعطت شعورًا بالاستقرار الذي سمح بسرعة التغيير والابتكار".

ووصل أفراد العائلة الملكية بما في ذلك دوق ودوقة كامبريدج الأمير وليام وكيت ميدلتون لحضور الاحتفالات اليوم، حيث انضم الأمير هاري وميجان ماركل إلى كبار العائلة الملكية في المشاركة الرسمية لأول مرة لهما منذ أكثر من عامين.