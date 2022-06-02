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"الطيران المدنى" السعودى يُصدر تعميما بشأن الاشتراطات الصحية للمسافرين خلال الحج

الخميس، 02 يونيو 2022 01:00 م
"الطيران المدنى" السعودى يُصدر تعميما بشأن الاشتراطات الصحية للمسافرين خلال الحج الكعبة - أرشيفية
كتبت: ايمان حنا

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام.وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.
 
ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.
 
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

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