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الصحة: لقاح كورونا آمن على الحوامل والمرضعات ويحمى من الإصابة بالفيروس

الخميس، 02 يونيو 2022 04:00 ص
الصحة: لقاح كورونا آمن على الحوامل والمرضعات ويحمى من الإصابة بالفيروس لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا آمن على الحوامل والمرضعات واللاتى يخططن للحمل من السيدات، مشيرة إلى أنه يحمى من المرض ومضاعفاته.
 
يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 35 مليونًا و178 ألفًا و603 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة

كورونا

فيروس كورونا

الحوامل

المرضعات

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

اليوم السابع بلس


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