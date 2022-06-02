الصحة العالمية تتوقع انخفاض وفيات كورونا في إفريقيا بنسبة 94 % العام الجاري

كتبت أمل علام

توقعت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا بنسبة تقارب 94 % خلال العام الجاري 2022، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2021، الذي كان أكثر فتكا، مشيرة إلى أن التقديرات القائمة على عملية محاكاة أجرتها المنظمة، تشير إلى انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس بما يزيد قليلا عن الربع هذا العام.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي للمدير الإقليمي لإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو مويتي وعدد من الخبراء - أن محاكاتها للبيانات تشير إلى أنه من المتوقع حدوث حوالي 23 ألف حالة وفاة بحلول نهاية عام 2022، في حال ظلت المتغيرات الحالية وديناميكيات الانتقال ثابتة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن ظهور متغير أكثر فتكا بنسبة 200٪ من شأنه أن يتسبب في زيادة الوفيات إلى أكثر من 70 ألف شخص.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة أنه في الوقت الذي كان عدد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم كل يوم يبلغ 970 شخصا خلال العام الماضي، فإن آخر التحليلات تشير إلى أن الوفيات المقدرة في المنطقة الأفريقية ستتقلص إلى حوالي 60 حالة وفاة يوميا في عام 2022.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاصابة التي كان قد تم تسجيلها في إفريقيا بلغ حالة واحدة فقط من بين كل 71 حالة، متوقعة أن يصل عدد حالات الإصابة في 2022 حوالي 166.2 مليونا مقابل 227.5 مليون حالة في عام 2021.

ونوهت المنظمة إلى أن الفجوة في عدد الحالات والوفيات في عام 2022 هي بسبب زيادة التطعيم وتحسين الاستجابة الوبائية والمناعة الطبيعية من الإصابات السابقة والتي برغم أنها لا تمنع إعادة العدوى، إلا أنها توقف الأشكال الحادة من المرض والوفيات.

ولفتت المنظمة إلى أن فيروس كورونا كان هو السبب الرئيسي الثاني والعشرون للوفيات في المنطقة، وأن الزيادة الكبيرة في الوفيات في عام 2021 كانت بسبب متغير دلتا الذي كان أكثر عدوى وتسبب في مرض أكثر شدة.