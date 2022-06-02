السيطرة على حريق محدود بإحدى غرف كنيسة مار يوحنا فى الأقصر دون إصابات

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الخميس، فى السيطرة على حريق محدود نشب داخل كنيسة مار يوحنا فى قرية الضبعية بمدينة القرنة غرب المحافظة، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح بين أبناء الكنيسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل إحدى غرف كنيسة مار يوحنا فى قرية الضبعية بمدينة القرنة غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

وتبين أنه حريق محدود، ولم يسفر عن تلفيات شديدة بالكنيسة، وكذلك لم يسفر عن وقوع مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتم إخماد الحريق فى دقائق معدودة قبل امتداده لباقي غرف ومبنى الكنيسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.