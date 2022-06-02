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تحقيقات النيابة فى حادث حريق شقة بمنشأة ناصر: ماس كهربائى السبب

الخميس، 02 يونيو 2022 02:52 م
تحقيقات النيابة فى حادث حريق شقة بمنشأة ناصر: ماس كهربائى السبب حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة منشأة ناصر الجزئية، أن معاينة حريق شب في شقة سكنية بدائرة القسم؛ أسفر عن عدم وجود شبهة جنائية، وأن السبب ماس كهربائي.

 

تلقت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في شقة سكنية ، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لمنع امتداد النيران للعقارات المجاورة.

 

وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات بين السكان.

 

 

 


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