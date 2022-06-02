اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 09:17 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق سيارة بالفيوم دون إصابات

الخميس، 02 يونيو 2022 09:10 م
السيطرة على حريق سيارة بالفيوم دون إصابات حريق سيارة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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اشتعلت النيران في سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي دون وقوع إصابات، وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حريق مفاجئ بسيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي أمام ملعب قرية الإعلام، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين اشتعال النيران في السيارة وتم السيطرة علي الحريق ولم يسفر عن وجود مصابين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


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