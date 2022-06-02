اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 05:35 م
أكرم القصاص
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الرئيس الصومالي يؤكد أهمية المصالحة وبناء السلام

الخميس، 02 يونيو 2022 05:01 م
الرئيس الصومالي يؤكد أهمية المصالحة وبناء السلام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
أ ش أ

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أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أهمية المصالحة وبناء السلام وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الجفاف.
جاء ذلك في رسالة وجهها إلى الشعب الصومالي في حفل استقبال أقامه رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس.
وتفقد حسن شيخ محمود مخيمات النازحين المتضررين بسبب الجفاف في مدينة بيدوا بمحافظة باي.


الصومال

حسن شيخ محمود

المصالحة فى الصومال

الحكومة الصومالية


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