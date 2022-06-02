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الخارجية الإماراتية تدين استهدف دورية لقوات حفظ السلام فى مالى

الخميس، 02 يونيو 2022 06:38 م
الخارجية الإماراتية تدين استهدف دورية لقوات حفظ السلام فى مالى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد
كتب: أحمد جمعة

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، الذي أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة جنود أردنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة – بحسب ما نقلته الوكالة الرسمية الإماراتية - عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

 

 


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