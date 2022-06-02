الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل

كتبت رحمة رمضان

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات النحو التالي:

1- مهندسة صباح عبد اللطيف مشالي رئيسا لمجلس الإدارة .

2- مهندس جمال عبد الناصر بدر حسین عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية .

3- مهندس صلاح عزت إسماعيل – عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية.

4 - مهندس خالد عبد الكريم حسن محمد عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات .

5- محاسب هاني محمد إسماعيل السيد عضوا متفرغا للشئون المالية والإدارية .

6- مهندس أحمد رأفت مغازی عضوا من ذوى الخبرة .

7- الدكتور سالم محمود سالم الخضري عضوا من ذوى الخبرة .

8- الدكتور رباح يوسف على مصطفى عضوا من ذوى الخبرة .

9- مهندسة صوفي لبيب بسطا عضوا من ذوى الخبرة .

10- محاسبة نشوی حسنی بدیر عضوا من ذوى الخبرة .

11- أحمد سمير عبد اللطيف عضوا ممثلا لوزارة المالية .

12- السيد حسن محمد جمعة عضوا ممثلا عن العاملين.

وحددت مادة 2 من قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن يتقاضى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء راتبا شهريا مقطوعا قدره 60 ألـف جنيه خالص الضريبة ، ويتقاضى كل من الأعضاء المتفرغين راتبا شـهريا مقطوعـا قدره 55 ألف جنيه خالص الضريبة ، ذلك دون صرف أية مبالغ أخـرى تحت أي مسمى من غير المبالغ المقررة ، وتسرى على رئيس مجلس لإدارة و الأعضاء المتفرغين نظم الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة ، ويـصرف بدل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بواقع 2000 جنيه عن كـل جلسة أقصى بدل جلسة واحدة شهريا .