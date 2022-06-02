اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل

الخميس، 02 يونيو 2022 11:00 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة بتشكيل  مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة ثلاث سنوات النحو التالي:
 
1- مهندسة  صباح  عبد اللطيف مشالي  رئيسا لمجلس الإدارة .
 
2- مهندس جمال عبد الناصر بدر حسین  عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية .
 
3- مهندس  صلاح عزت إسماعيل – عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية.
 
4 - مهندس خالد عبد الكريم حسن محمد عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات .
 
5- محاسب هاني محمد إسماعيل السيد عضوا متفرغا للشئون المالية والإدارية .
 
6- مهندس أحمد رأفت مغازی عضوا من ذوى الخبرة .
 
7- الدكتور سالم محمود سالم الخضري عضوا من ذوى الخبرة .
 
8- الدكتور رباح يوسف على مصطفى  عضوا من ذوى الخبرة .
 
9- مهندسة  صوفي لبيب بسطا عضوا من ذوى الخبرة .
 
10- محاسبة نشوی حسنی بدیر  عضوا من ذوى الخبرة .
 
11-  أحمد سمير عبد اللطيف  عضوا ممثلا لوزارة المالية .
 
12- السيد حسن محمد جمعة  عضوا ممثلا عن العاملين.
 
وحددت  مادة 2 من قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن  يتقاضى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء راتبا شهريا مقطوعا قدره 60 ألـف جنيه خالص الضريبة ، ويتقاضى كل من الأعضاء المتفرغين راتبا شـهريا مقطوعـا قدره 55 ألف جنيه خالص الضريبة ، ذلك دون صرف أية مبالغ أخـرى تحت أي مسمى من غير المبالغ المقررة  ، وتسرى على رئيس مجلس لإدارة و الأعضاء المتفرغين نظم الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة ، ويـصرف بدل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بواقع 2000 جنيه عن كـل جلسة أقصى بدل جلسة واحدة شهريا .
 
 

الكهرباء

الجريدة الرسمية

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وزير الكهرباء


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