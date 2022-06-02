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التعليم: 50 جنيها رسوم استخراج استمارة نجاح الشهادة الإعدادية 2022

الخميس، 02 يونيو 2022 11:59 ص
التعليم: 50 جنيها رسوم استخراج استمارة نجاح الشهادة الإعدادية 2022 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية أن رسوم استخراج وطبع وتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 50 جنيها تحصل من الطلاب، موضحه أنه يتم سدادها فى البريد.
 
الجدير بالذكر أن المديريات التعليمية أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية.
 
وعدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة الرسم الإضافى الخاص بتكلفة طبع وتحرير واستخراج الشهادات الدراسية العامة، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسى الحالى، 2020، 2021، حيث وصلت إلى 50 جنيها للشهادة الإعدادية.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتاح لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية استخراج بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات، كما يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على بيان نجاح من الإدارة التابع لها الطالب والحاصل على الشهادة الإعدادية منها والمديرية التعليمية.
 
 

التربية والتعليم

رسوم استخراج الشهادة الإعدادية

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