التعاون الخليجى" يرحب بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة في اليمن شهرين

إيمان حنا

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، في بيان للمجلس اليوم الخميس، بإعلان المبعوث الأممي هانس جراوندبرج تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وأكد الحجرف في بيان نشره مجلس التعاون أن الاتفاق على تمديد الهدنة "يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية". وثمن الحجرف جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، قائلا إنها "تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".

وقد أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.