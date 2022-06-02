البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "أموك" و"CIB" و"المصرية للاتصالات"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع إلى الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 379.130 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 216.139 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.703 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.344 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.714 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 202.8 مليون ورقة مالية بقيمة 447.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.2 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.18%، والعرب على 9.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، 55.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 68.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.76%، ليغلق عند مستوى 10007 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12308 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4040 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2608 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 3660 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 92 شركة.