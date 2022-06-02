البنتاجون يتمسك بـ"دعم أوكرانيا" بعد صفقة الصواريخ.. ويؤكد: لن تهاجم الكرملين

كتبت: نهال أبو السعود

أكد مسئول كبير في البنتاجون ان الولايات المتحدة تدرك خطر التصعيد في تزويد أوكرانيا بانظمة صاروخية متطورة بعيدة المدى وهي الخطوة التي استفزت روسيا، وفقا لصحيفة ذا هيل.

أعلنت إدارة بايدن انها سترسل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) إلى أوكرانيا ، كجزء من حزمة أسلحة ومعدات بقيمة 700 مليون دولار لدعم كييف.

وقال مسؤولو الإدارة أن الأنظمة ستستخدم لصد الأنظمة الروسية وليس الضربات الموجهة داخل أراضي الكرملين، وهو تأكيد تم تقديمه على مستويات متعددة من الحكومة الأوكرانية، حسبما صرح وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، كولين كال للصحفيين في البنتاجون.

قال كال: "أثار وزير الدفاع لويد أوستن مثل هذه القضايا مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مكالماتهم العديدة - إنهم يتحدثون مع بعضهم البعض مرة أو مرتين في الأسبوع ... لكن هذا التأكيد الخاص يذهب إلى قمة الحكومة الأوكرانية ويشمل الرئيس [فولوديمير] زيلينسكي".

وأضاف أن الولايات المتحدة "تدرك مخاطر التصعيد في كل ما نقوم به مرتبطًا بهذا الأمر، وقال: "أوضح الرئيس بايدن أننا لا نعتزم الدخول في صراع مباشر مع روسيا ليس لدينا مصلحة في أن يتسع الصراع في أوكرانيا إلى صراع أوسع أو يتطور إلى الحرب العالمية الثالثة. ... لكن في الوقت نفسه ، لا تتمتع روسيا بحق النقض بشأن ما نرسله إلى الأوكرانيين ".

طلبت كييف من واشنطن أسلحة طويلة المدى في حربها ضد روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية في اوكرانية قبل 3 أشهر، ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة مترددة في توفير مثل هذه الأسلحة بسبب مخاوف من أنها قد تصعد الحرب إذا استخدمت أوكرانيا نظام الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا.