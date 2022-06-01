اليوم السابع
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بايدن فى مقال لـ"نيويورك تايمز": لن ننخرط فى حرب أوكرانيا طالما لم يتعرض حلفاؤنا لهجوم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:00 م
بايدن فى مقال لـ"نيويورك تايمز": لن ننخرط فى حرب أوكرانيا طالما لم يتعرض حلفاؤنا لهجوم بايدن وبوتين
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس جو بايدن في مقال رأي نشر في صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة لن تحاول الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من منصبه في السلطة بسبب حربه في أوكرانيا.

 

وكتب بايدن في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز نشر مساء الثلاثاء: "لا نسعى لخوض حرب بين الناتو وروسيا. وبقدر ما لا أتفق مع السيد بوتين ، وأجد أفعاله مثيرة للغضب ، لن تحاول الولايات المتحدة التسبب في الإطاحة به في موسكو"

 

وأضاف: "طالما لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤنا للهجوم ، فلن ننخرط بشكل مباشر في هذا الصراع ، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا أو بمهاجمة القوات الروسية لإرسال القوات الأمريكية للقتال مباشرة في الصراع"

 

وأثار بايدن موجات عندما أعلن في وارسو في نهاية مارس أن بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة". بينما سعى البيت الأبيض إلى إزالة التصريح غير المخطط له بالقول إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في روسيا ، التزم بايدن بتعليقاته وقال بعد أيام إنه كان يعبر عن "غضب أخلاقي".

 

كان المقطع في مقال الرأي محاولة متجددة من قبل البيت الأبيض لتوضيح أنه لا يسعى لتغيير النظام في موسكو، وفي مقال نيويورك تايمز ، أعلن بايدن أيضًا عن خطط لإرسال أنظمة صاروخية أكثر تقدمًا إلى أوكرانيا ، قائلاً إن هدف الولايات المتحدة هو ضمان "أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة".

 

كما تعهد بايدن في مقاله بأنه لن يضغط على الحكومة الأوكرانية "في السر أو العلن" لتقديم تنازلات إقليمية لموسكو من أجل إنهاء الحرب ، التي ستدخل يومها المائة في نهاية الأسبوع.

 

وكتب بايدن: "سيكون من الخطأ والمخالف للمبادئ الراسخة". وقال إن الولايات المتحدة ستدعم يد أوكرانيا على طاولة المفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع.

 

وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه في حين أن الولايات المتحدة لم ترسل قوات إلى أوكرانيا لمحاربة الروس، فقد قدمت دعمًا كبيرًا للجيش الأوكراني في شكل أسلحة متطورة، لقد أرسلت الولايات المتحدة مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمنية لأوكرانيا وتجهز حزمة أخرى بقيمة 700 مليون دولار.

 

كما وافق الكونجرس على 40 مليار دولار من المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا للمساعدة في الحفاظ على البلاد خلال الأشهر المقبلة.

 

 


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