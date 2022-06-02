الاتحاد الأوروبي يتبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تبني الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر واردات النفط الروسي عن طريق البحر.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بعثة فرنسا، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، قولها، إن: "الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر ورادات النفط الروسي عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري".

وأضافت البعثة الفرنسية: "أن العقوبات شملت أيضا حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، بجانب حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي".

وتابعت أن: "العقوبات تضمنت كذلك استبعاد بنك في جمهورية بيلاروس، و3 بنوك روسية، بينها بنك (سبيربنك) أكبر البنوك الروسية، من نظام (سويفت) للمعاملات المصرفية".