الأمم المتحدة تحذر من تأثير الجفاف على 7.1 مليون شخص فى الصومال

كتبت: هند المغربي

حذر كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في الصومال من التوقعات المدمرة لملايين الصوماليين المتضررين من الجفاف، وسط تصاعد مخاطر المجاعة.

جاء ذلك خلال مرافقه منسق الشؤون الإنسانية في الصومال، آدم عبد المولى مبعوث الصومال المعني بالجفاف خلال زيارته الميدانية الأولى للصومال

وقال آدم عبد المولى إن "الوضع مروع وكئيب للغاية محذرا " سوف يتأثر 7.1 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية هذا العام" موضحا ن "حوالي 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد هذا العام، ومن المرجح أن يصاب 330 ألفاً بسوء تغذية حاد".

وأشار الى ان حالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف تسببت في نزوح 771 الف و440 شخص من منازلهم بحثا عن الماء والغذاء والمراعي؛ معظمهم من النساء والأطفال. ساءت التوقعات بسبب احتمالات احتجاب الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

ويواجه الصومال رابع موسم عجاف على التوالي وخطرا متزايدا بحدوث مجاعة محلية في ست مناطق خاصة إذا استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع ولم تستمر المساعدة الإنسانية للوصول إلى الأكثر ضعفا.

وأشار عبد المولى، الذي يشغل أيضا منصب نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال والمنسق المقيم للأمم المتحدة، إلى أن المنظمة العالمية وشركاءها لا يمكنهم فعل الكثير بدون مزيد من الموارد.

ولا يزال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لهذا العام، والتي تسعى للحصول على حوالي 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.5 مليون صومالي من الأكثر ضعفاً، منخفضاً عند 15.7 % حتى 20 مايو الماضي.