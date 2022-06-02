الأمم المتحدة: الصراع فى ميانمار تسبب بفرار أكثر من مليون شخص من منازلهم

كتبت: هند المغربي

قال تقرير للأمم المتحدة أنه في ميانمار عدد النازحين داخلياً من الرجال والنساء والأطفال في البلاد قد تجاوز المليون شخص، بما في ذلك حوالي 700 ألف نازح بسبب القتال وانعدام الأمن بسبب الصراع على السلطة في فبراير من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 40 ألف نازح من ميانمار حاليا في الهند وتايلند المجاورتين.

جاء ذلك وفقاً للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك والذى اكد إن الرياح الموسمية منذ أبريل من هذا العام قد ألحقت أضراراً بملاجئ النازحين داخلياً الذين كانوا يعيشون بالفعل في ظروف صعبة في ولايات راخين وكاشين وجنوب شان وكايين.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تعمل وكالات الإغاثة وشركاؤها المحليون على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة بالطعام والمياه النظيفة والمأوى والأدوية ومستلزمات النظافة ومواد الحماية من كوفيد-19 وخدمات الحماية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقال دوجاريك: "خلال الربع الأول من عام 2022، وصل عمال الإغاثة إلى 2.6 مليون شخص، على الرغم من الصعوبات في الوصول إلى جانب التمويل المحدود. للوصول إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في ميانمار، البالغ عددهم 6.2 مليون شخص، نحتاج إلى تحسين الوصول، وإزالة العقبات مثل تأخيرات التأشيرات والقيود المصرفية، وبالطبع زيادة التمويل".

وقال المتحدث إنه تم تلقي عشرة في المائة فقط من النداء الإنساني البالغ 826 مليون دولار أمريكي لعام 2022. وأضاف أن التضخم في أسعار المواد الغذائية والوقود ومواد الإيواء وغيرها من المواد، حدّ من العمليات الإنسانية.