الأردن والسعودية يبرزان الفرص الواعدة لدعم السياحة بين البلدين

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بحث وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في العاصمة الأردنية عمان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية وزيادة حركة الطيران والرحلات.



وقال الجانبان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هناك فرصا واعدة لزيادة أعداد السياح بين البلدين، مؤكدين أهمية التشبيك والتنسيق بين وكالات ومكاتب السياحة بين البلدين لإعداد حزم سياحية والترويج للمناطق السياحية والأثرية في المملكتين بشكل مشترك، ووضع برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بالمجال السياحي بين البلدين.