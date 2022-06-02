اعترافات لصوص الشقق بدار السلام: نرصدها نهارا ونسرقها ليلا

كتب محمود عبد الراضي - سليم علي

اعترف أفراد عصابة بسرقة الشقق السكنية في دار السلام، وذلك عن طريق كسر الأبواب، مؤكدين أنهم يرصدوا الشقق لا سيما الفارغة ويتسللوا لها ليلا لسرقتها.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامها بسرقة مسكن أحد المواطنين بأسلوب "كسر الباب" وإعادة كافة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - 2 جهاز لاب توب - 2 هاتف محمول - متعلقات شخصية) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، كما أضاف أحدهما بأنه نظراً لكونه مقيم بذات العقار محل الواقعة وعلمه بعدم تواجد المجنى عليه بمسكنه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة مسكنه، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر لتنفيذ مخططه، وقام بتسهيل دخوله العقار محل الواقعة.

كما تم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.