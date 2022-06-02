اليوم السابع
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استمرار تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

الخميس، 02 يونيو 2022 04:55 م
استمرار تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تواصل لليوم الثالث فتح باب للتظلمات  لامتحانات الشهادة الإعدادية.

 

أضاف أنه بلغ عدد التظلمات 46 تظلم فى 5 مواد، وتم استقبال التظلمات فى مقر مديرية التربية والتعليم.

 

وأشار أنه وفقا لكل مادة تم استقبال 11 تظلما فى مادة اللغة العربية، والرياضيات 6 والعلوم 9، والدراسات 6 واللغة الانجليزية 14.


كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اعتمد الاثنين الماضى، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات .

وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

 

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة.. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 %، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100% ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77% .


شمال سيناء

العريش

الشهادة الاعدادية

التربية والتعليم


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