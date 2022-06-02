وذكر تقرير معهد روبرت كوخ -الصادر اليوم على صفحته الإلكترونية- أن معدل الإصابة على مستوى البلاد ارتفع لمدة سبعة أيام إلى 221.4 من 207.0 في اليوم السابق.

يشار إلى أن تعداد الوفيات قد سجل 131 حالة وفاة خلال اليوم الواحد؛ ليرتفع نسبة إجمالى تعداد الوفيات المبلغ عنها إلى 139 ألفا و حالة 222.

جدير بالذكر أنه سوف يعقد اجتماع فيدرالى اليوم لبحث خطط وتدابير كورونا واقرار خطه فعاله وتدابير جديده للتصدى لقانون الحمايه من العدوى الحالى .