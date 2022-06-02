أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وغير المعدية اليوم الخميس، عن إصابة 48 ألفا و502 شخص جديدة بفيروس كورونا فى غضون 24 ساعة، ليسجل بذلك ارتفاعا بمقدار 8797 حالة عن يوم الخميس قبل أسبوع، عندما تم الإبلاغ عن 39 ألفا و 705 إصابات.
وذكر تقرير معهد روبرت كوخ -الصادر اليوم على صفحته الإلكترونية- أن معدل الإصابة على مستوى البلاد ارتفع لمدة سبعة أيام إلى 221.4 من 207.0 في اليوم السابق.
يشار إلى أن تعداد الوفيات قد سجل 131 حالة وفاة خلال اليوم الواحد؛ ليرتفع نسبة إجمالى تعداد الوفيات المبلغ عنها إلى 139 ألفا و حالة 222.
جدير بالذكر أنه سوف يعقد اجتماع فيدرالى اليوم لبحث خطط وتدابير كورونا واقرار خطه فعاله وتدابير جديده للتصدى لقانون الحمايه من العدوى الحالى .
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