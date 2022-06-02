إيقاف أعمال بناء مخالف على أرض زراعية في نبروه بالدقهلية وإحالة المخالفة للنيابة

كتب شريف الديب

نفذت رئاسة مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، برئاسة هانى سليمان رئيس المركز، حملة إزالة تعد على أرض زراعية بمدينة نبروه بعد محاولة من إخفاء الأعمال.

وأشرف على الحملة عماد ميلاد نائب رئيس المركز، ويرافقه ومسئولى الإزالات، ومسئولى الإدارة الهندسية، ومسئولى الزراعة، وقوة من مركز شرطة نبروه، وقد تم إزالة تعد على الأرض الزراعية بمدينة نبروه على مساحه 1400 متر، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية، وقانون البناء ولائحته التنفيذية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .

وأكد المحاسب رئيس المركز، أن رئاسة المركز بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة التعديات وإحالة مخالفات البناء على الأرض الزراعية للنيابة، وعدم السماح بالتعدى على الرقعة الزراعية بأى شكل من الأشكال.

وأكد الاستمرار فى مواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية، والتعدى على أملاك وأراضى الدولة بالبناء، والتعامل بحزم مع أى تعديات فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً.

جاء ذلك فى اطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، رقم 533 لسنة 2022 ووفقا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة ملف التعديات والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات بالبناء والتصدى بكل حسم لأية محاولات بناء مخالف والازالة الفورية لكافة التعديات.