اليوم السابع
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محافظة المنيا تنفذ أعمال إزالة لـ 9 حالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة

الأربعاء، 01 يونيو 2022 12:33 م
محافظة المنيا تنفذ أعمال إزالة لـ 9 حالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة محافظة المنيا تنفذ أعمال إزالة لـ 9 حالات تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية وغيرها من الجهات المعنية، لمتابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع عدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة لإزالة التعديات بقرية تونا الجبل حيث تم إزالة حالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بقرية دلجا بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

 

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة شدة خشبية داخل الكتلة السكنية بقرية دمشير وتم التحفظ على مواد البناء ، وتم إزالة حالة تعد في المهد على أراضي أملاك دولة بقرية طوخ الخيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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اللواء أسامة القاضى

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ملف التعديات على الأراضي الزراعية

أملاك الدولة

البناء المخالف

الأراضي الزراعية


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