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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة مسير بكفر الشيخ

الخميس، 02 يونيو 2022 11:19 ص
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة مسير بكفر الشيخ اسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بينهم داخل مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدة جيران بمدينة مسير وذلك بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، ليجري نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

انتقل على الفور عدد من ضباط مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، إلي موقع البلاغ وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفي الخلاف بسبب خلافات الجيرة لينتج عن هذه المشاجرة إصابة 7 أشخاص بينهم 3 سيدات، وأن الإصابات بينهم تنوعت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجروح متفرقة.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من" م  . ذ . ا" 63 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات،و" ن . ع . ح" ، 35 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات،و" م . ع . ا" 38 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و"ح . ذ . ا "، 45 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات،و" غ . م . غ "، 65 سنة، مصاب بجروح متعددة وكدمات وسحجات، و" ج . م . ع "، 52 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات، و"س . ص . ا" ، 51 سنة، مصابة بجروح متعددة وكدمات وسحجات.


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