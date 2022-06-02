اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى المنيا

الخميس، 02 يونيو 2022 12:21 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى المنيا انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا: حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير حركة السير.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً  يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية طحا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، أثر أختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود مصابين.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير  حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.
 
 
 

 


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الطريق الصحراوى

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