إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة.

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة - في بيان صحفي مساء اليوم /الخميس/ - أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.

وسيلتزم الوزير الأبيض، الذي يعاني من أعراض خفيفة، الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.

وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.

وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.