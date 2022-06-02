اليوم السابع
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إصابة مبيض محارة سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس فى الشرقية

الخميس، 02 يونيو 2022 04:56 م
إصابة مبيض محارة سقط من أعلى سقالة بالطابق الخامس فى الشرقية إسعاف -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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استقبل مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، مبيض محارة شاب؛ مصابًا بكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ، إثر سقوطه من أعلى سقالة في الطابق الخامس بمدينة الزقازيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول محمد سعيد أحمد، 19 عاما، مبيض محارة، مقيم بمحافظة بني سويف، مصابًا بكسور بأنحاء متفرقة بالجسد وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية سقوط المصاب من أعلى سقالة في الطابق الخامس، وذلك أثناء العمل في مشروع إنشاء مساكن بمنطقة كفر الحمام في مدينة الزقازيق، وتم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

كما استقبل مستشفي ديرب نجم المركزي جثة شاب  يُدعى العزب ع ، 38 عاما، من محافظة الغربية؛ مصابًا بجرح في الرأس؛ إثر تعرضه لسقوط جيد صلب (ماسورة حديد) من أعلى عليه أثناء مروره أمام منطقة كشك في طريق الزقازيق – السنبلاوين، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


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