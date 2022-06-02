أمين عام الناتو: علينا أن نكون مستعدين لأى حرب تفرض علينا

كتب أحمد عرفة

قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف الناتو، إنه علينا أن نكون مستعدين لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا، متابعا: هدفنا من مساعدة كييف هو تقوية موقفها بالمفاوضات.

وأضاف أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفى: هدفنا دعم القيادة الأوكرانية لا اتخاذ القرار عنها ونثق بحكمتهم، مستطردا: علينا مواصلة دعم القوات الأوكرانية للدفاع عن أنفسهم.

وتابع أمين عام الناتو، أن روسيا تتعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مضيفا: علينا أن نكون مستعدين لأي حرب ستفرض علينا، وقال أمين عام الناتو، إنه بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.