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أمين عام الناتو: علينا أن نكون مستعدين لأى حرب تفرض علينا

الخميس، 02 يونيو 2022 07:36 م
أمين عام الناتو: علينا أن نكون مستعدين لأى حرب تفرض علينا ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو
كتب أحمد عرفة

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قال ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف الناتو، إنه علينا أن نكون مستعدين لحرب استنزاف طويلة في أوكرانيا، متابعا: هدفنا من مساعدة كييف هو تقوية موقفها بالمفاوضات.

 

وأضاف أمين عام الناتو، خلال مؤتمر صحفى: هدفنا دعم القيادة الأوكرانية لا اتخاذ القرار عنها ونثق بحكمتهم، مستطردا: علينا مواصلة دعم القوات الأوكرانية للدفاع عن أنفسهم.

 

وتابع أمين عام الناتو، أن روسيا تتعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مضيفا: علينا أن نكون مستعدين لأي حرب ستفرض علينا، وقال أمين عام الناتو، إنه بحثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.


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